Питання про відкликання глави ВР цього тижня фізично не зможуть розглянути - Разумков

Цитата

“Об’єктивно — ні, тому що, навіть якщо сьогодні прийдуть підписні, то фізично провести аудит Рахункової по кошторису, підготувати звіт Голови до кінця тижня і роздати його не пізніше як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради об’єктивно неможливо”, — сказав Разумков, відповідаючи щодо запитання про процедуру його відсторонення.

Деталі

Разумков заявив також, що не має наміру затягувати згаданий процес.

Додамо

Раніше сьогодні Разумков заявив, що процедури, у тому числі відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбувається за Регламентом.



Контекст

2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради Разумкова.



Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук повідомила, що депутати в понеділок, 4 жовтня, розпочнуть процедуру відкликання Разумкова.