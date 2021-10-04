Питання про відкликання глави ВР цього тижня фізично не зможуть розглянути - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. За регламентом, поточного пленарного тижня питання щодо відкликання глави Верховної Ради суто фізично не зможуть розглянути. Про це на брифінгу в понеділок заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
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“Об’єктивно — ні, тому що, навіть якщо сьогодні прийдуть підписні, то фізично провести аудит Рахункової по кошторису, підготувати звіт Голови до кінця тижня і роздати його не пізніше як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради об’єктивно неможливо”, — сказав Разумков, відповідаючи щодо запитання про процедуру його відсторонення.
Деталі
Разумков заявив також, що не має наміру затягувати згаданий процес.
Додамо
Раніше сьогодні Разумков заявив, що процедури, у тому числі відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбувається за Регламентом.
Контекст
2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради Разумкова.
Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук повідомила, що депутати в понеділок, 4 жовтня, розпочнуть процедуру відкликання Разумкова.