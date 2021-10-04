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Вопрос об отзыве главы ВР на этой неделе физически не смогут рассмотреть - Разумков

Киев  •  УНН

 • 22321 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. По регламенту, на текущей пленарной неделе вопрос об отзыве главы Верховной Рады чисто физически не смогут рассмотреть. Об этом на брифинге в понедельник заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Объективно — нет, потому что, даже если сегодня придут подписные, то физически провести аудит Счетной по смете, подготовить отчет Председателя до конца недели и раздать его не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады объективно невозможно”, — сказал Разумков, отвечая по вопрос о процедуре его отстранения.

Детали

Разумков заявил также, что не намерен затягивать упомянутый процесс.

Добавим

Ранее сегодня Разумков заявил, что процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходят по Регламенту.

Контекст

2 октября народные депутаты от “Слуги народа” в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективным инициативе об отзыве председателя Верховной Рады Разумкова.

Пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук сообщила, что депутаты в понедельник, 4 октября, начнут процедуру отзыва Разумкова.

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