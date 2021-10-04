У "Слузі народу" заявили, що скоріше за все засідання зі зняття Разумкова буде вести Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Скоріш за все вести засідання зі зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради буде народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев, адже він не підписував підписні листи за його відставку. Про це розповів перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Пан спікер заявив, що буде брати активну участь у розгляді питання про свою відставку, то це пряме порушення 75-ї статті, де написано, що головуючий на такому засіданні - не спікер”, — сказав Корнієнко.
Деталі
Він зазначив, що суть цього засідання в тому, що вести його повинен або перший заступник, або депутат, який не підписував підписні листи за відставку.
“Ми схиляємося до другого варіанту, щоб не було ніяких інсинуацій, конфліктів інтересів. Ми готові виставити незалежного депутата від себе. Це, швидше за все, буде Гетманцев, який не підписував ці підписні листи. Це також вимога Регламенту”, — розповів Корнієнко.
Доповнення
Перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко заявив, що цього тижня питання щодо відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова можливо розглянути. Однак, позиція щодо цього усередині монобільшості не у всіх збігається.
Нагадаємо, 2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради України.
Речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук 4 жовтня уточнила, що "за час проведення "Великої фракції" у Трускавці під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання голови Верховної Ради було зібрано 197 підписів". З її слів, збір підписів триває і в Києві.
"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку спікера парламенту у сесійній залі набере понад 240 голосів народних депутатів", - зауважила Палійчук у Telegram-каналі.