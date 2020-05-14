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В "Слуге народа" считают, что "футбольная" ВСК себя уже исчерпала

Киев • УНН

 • 23263 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Футбольная ВСК, которая изучает программу по строительству мини-полей в течение 2017-2018 гг, себя исчерпала, и ВР не проголосует за продолжение ее работы еще на шесть месяцев чисто по объективным причинам. Такой прогноз УНН озвучил нардеп из "Слуги народа" Николай Задорожный, комментируя сегодняшнее решение членов Комиссии.

В "Слуге народа" считают, что "футбольная" ВСК себя уже исчерпала

"Я был на нескольких заседаниях ВСК. Сегодня, в выводах ее члены предложили продолжить работу, поскольку некоторые дополнительные материалы были открыты. И второе - решили направить обращение ВСК в правоохранительные органы, где расследуются определенные дела, чтобы ускорить.

Была речь о том, что отдельные производства не завершены подозрениями, но с другой стороны, вполне вероятно, что просто нет состава преступления. Здесь неоднозначная ситуация", - говорит нардеп.

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По его словам, в целом, за те полгода, которые уже проработала ВСК, было сделано много работы.

"И если взять название ВСК и ее цель, то эта ВСК себя исчерпала", - сказал Задорожный.

Он не смог оценить объективность финального заключения Комиссии, поскольку такого еще нет.

"С тем проектом, который подали к постановлению о продлении, во-первых, еще надо подробно ознакомиться. Но, ВСК предложила два варианта документа. Один определили за основу, а другой - как дополнение некоторых моментов. Однако, в этом выводе есть непроверенная и неподтвержденная пока информация, о чем говорил председатель ВСК. Поэтому можно говорить о том, что финального документа нет. И наверное ВСК его только планирует согласовывать после еще шести месяцев работы, о которых они просят", - пояснил нардеп.

Вместе с тем, по прогнозу Задорожного, есть высокая вероятность, что ВР не поддержит желание отдельных членов ВСК работать еще полгода.

".. высокая вероятность, что не поддержит, потому что были на ВСК многие коллеги из разных фракций, которые приходили и говорили о том, что рассмотрение ВСК выходит за рамки полномочий. А отдельные члены ВСК говорили, что на них оказывалось давление", - резюмировал политик.

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Напомним, футбольная ВСК проработала уже 6 месяцев. За отведенный законом срок депутаты не смогли прийти к каким-то окончательным и консолидированным выводам.

Хотя, за этот период члены ВСК неоднократно заслушивали правоохранителей, посещали построенные мини-поля в столице и побывали на заводе по производству искусственного футбольного покрытия.

Также напомним, в НАБУ указывали, что не имеют достаточных оснований для вручения кому-либо подозрений в так называемых "футбольных делах".

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