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Проміжний звіт футбольної ТСК містить неперевірену і непідтверджену інформацію - Костюх

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні, 14 травня, відбулось чергове, дев’яте, засідання ТСК з питань будівництва футбольних майданчиків, інформує сайт ВР, передає УНН.

Проміжний звіт футбольної ТСК містить неперевірену і непідтверджену інформацію - Костюх

Члени ТСК розглянули і затвердили текст звіту про свою роботу, проте він ще не є остаточним, поінформував Голова ТСК Анатолій Костюх.

Окрім вже перевіреної інформації, “звіт також містить значну кількість фактів і обставин, які не були перевірені під час діяльності ТСК і відомості, які потребують додаткового вивчення”, — йдеться на сайті ВР.

Виходячи з вище зазначеного, голова ТСК запропонував: “Роботу Тимчасової слідчої комісії не завершувати. Подати проміжний звіт на розгляд Верховної Ради України та запропонувати продовжити роботу ТСК ще на шість місяців”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Роботу футбольної ТСК пропонують завершити, як політизовану

Член ТСК народний депутат Ігор Кривошеєв висловив думку, що “Тимчасова слідча комісія саме з такою назвою обмежена у предметі розслідування і не відповідає масштабам проблеми”.

Він запропонував припинити діяльність даної ТСК і натомість створити нову з ширшою назвою.

Натомість, заступник голови ТСК народний депутат Григорій Мамка наполягав на продовженні роботи даної ТСК.

Коли ВР розглядатиме відповідну постанову ТСК про продовження роботи, наразі не уточнюються.

Нагадаємо, що Комісія була утворена 15 листопада. Тож, 15 травня термін її роботи за законом спливає. Протягом піврічного періоду роботи члени Комісії побували на збудованих міні-полях в столиці, заслухали правоохоронців і також відвідали українське підприємство із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків. 

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