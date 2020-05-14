Промежуточный отчет футбольной ВСК содержит непроверенную и неподтвержденную информацию - Костюх
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня, 14 мая, состоялось очередное, девятое, заседание ВСК по вопросам строительства футбольных площадок, информирует сайт ВР, передает УНН.
Члены ВСК рассмотрели и утвердили текст отчета о своей работе, однако он еще не является окончательным, сообщил глава ВСК Анатолий Костюх.
Кроме уже проверенной информации, "отчет также содержит значительное количество фактов и обстоятельств, которые не были проверены в ходе деятельности ВСК и сведения, которые требуют дополнительного изучения", - говорится на сайте ВР.
Исходя из выше сказанного, председатель ВСК предложил: "Работу Временной следственной комиссии не завершать. Подать промежуточный отчет на рассмотрение Верховной Рады Украины и предложить продолжить работу ВСК еще на шесть месяцев".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работу футбольной ВСК предлагают завершить, как политизированную
Член ВСК народный депутат Игорь Кривошеев выразил мнение, что "Временная следственная комиссия именно с таким названием ограничена в предмете расследования и не соответствует масштабам проблемы".
Он предложил прекратить деятельность данной ВСК на фоне создать новую с более широким названием.
Зато, заместитель председателя ВСК народный депутат Григорий Мамка настаивал на продолжении работы данной ВСК.
Когда ВР рассмотрит соответствующее постановление ВСК о продолжении работы, пока не уточняются.
Напомним, что Комиссия была образована 15 ноября. Поэтому, 15 мая срок ее работы по закону истекает. В течение полугодового периода работы члены Комиссии побывали на построенных мини-полях в столице, заслушали правоохранителей и также посетили украинское предприятие по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок.