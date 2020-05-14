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Роботу футбольної ТСК пропонують завершити, як політизовану

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Зараз триває засідання ТСК з питань будівництва футбольних міні-майданчиків в столиці протягом 2017-2018 рр. Комісія пропрацювала вже відведені їй законом шість місяців та має сьогодні завершити свою роботу звітом. Про розповів депутат Роберт Горват, який відвідував засідання ТСК.

Роботу футбольної ТСК пропонують завершити, як політизовану

За його словами продовжувати далі роботу Комісії сенсу немає.

“Все, що можна було підняти, з’ясувати для того, щоб скласти звіт — вже зроблено. Думаю, що від додаткових кількох засідань, які ще хочуть провести окремі представники ТСК, нічого не зміниться, а загалом, то ми всі розуміємо, хто під кого копає і для чого це робиться”, — сказав нардеп.

Горват додав, що будівництво об’єктів спортивної інфраструктури в Україні треба продовжувати.

“На мою думку правий той, хто щось робить, хто займається процесами, які принесуть користь людям. Це не простий процес, але треба сьогодні жити, працювати і будувати майданчики. У нас росте молодь, яка має займатися спортом. Майданчик — це „дорога“ до здорової молоді. Тому, ще раз, доцільності у продовженні роботи ТСК немає. Забирають час і у депутатів ВР і у слідчих. Все ж ясно”, — вважає він.

Нардеп також зауважив, що робота ТСК давно політизована і зараз все, що там відбувається — політичний процес.

“Це процес більше політичний. Я рахую, що у нас достатньо персоналій, які дійсно крали останні роки великі бюджетні кошти, мільярди. То краще б ними, такими злодіями, зайнялися, а не тим, що відбувається зараз”, — резюмував Горват.

Нагадаємо, 15 травня термін роботи футбольної ТСК за законом має бути завершений. Протягом піврічного періоду роботи члени Комісії побували на збудованих міні-полях в столиці, заслухали правоохоронців і також відвідали українське підприємство із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків.

Також нагадаємо, окремі депутати відверто називають роботу вказаної ТСК замовною.

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