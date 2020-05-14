Роботу футбольної ТСК пропонують завершити, як політизовану

За його словами продовжувати далі роботу Комісії сенсу немає.

“Все, що можна було підняти, з’ясувати для того, щоб скласти звіт — вже зроблено. Думаю, що від додаткових кількох засідань, які ще хочуть провести окремі представники ТСК, нічого не зміниться, а загалом, то ми всі розуміємо, хто під кого копає і для чого це робиться”, — сказав нардеп.

Горват додав, що будівництво об’єктів спортивної інфраструктури в Україні треба продовжувати.

“На мою думку правий той, хто щось робить, хто займається процесами, які принесуть користь людям. Це не простий процес, але треба сьогодні жити, працювати і будувати майданчики. У нас росте молодь, яка має займатися спортом. Майданчик — це „дорога“ до здорової молоді. Тому, ще раз, доцільності у продовженні роботи ТСК немає. Забирають час і у депутатів ВР і у слідчих. Все ж ясно”, — вважає він.

Нардеп також зауважив, що робота ТСК давно політизована і зараз все, що там відбувається — політичний процес.

“Це процес більше політичний. Я рахую, що у нас достатньо персоналій, які дійсно крали останні роки великі бюджетні кошти, мільярди. То краще б ними, такими злодіями, зайнялися, а не тим, що відбувається зараз”, — резюмував Горват.

Нагадаємо, 15 травня термін роботи футбольної ТСК за законом має бути завершений. Протягом піврічного періоду роботи члени Комісії побували на збудованих міні-полях в столиці, заслухали правоохоронців і також відвідали українське підприємство із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків.

Також нагадаємо, окремі депутати відверто називають роботу вказаної ТСК замовною.