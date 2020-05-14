Работу футбольной ВСК предлагают завершить, как политизированную

По его словам продолжать дальше работу Комиссии смысла нет.

“Все, что можно было поднять, выяснить для того, чтобы составить отчет — уже сделано. Думаю, что от дополнительных нескольких заседаний, которые еще хотят провести отдельные представители ВСК, ничего не изменится, а в целом, то мы все понимаем, кто под кого копает и для чего это делается”, — сказал нардеп.

Горват добавил, что строительство объектов спортивной инфраструктуры в Украине надо продолжать.

“По моему мнению прав тот, кто что-то делает, кто занимается процессами, которые принесут пользу людям. Это не простой процесс, но надо сегодня жить, работать и строить площадки. У нас растет молодежь, которая должна заниматься спортом. Площадка — это „дорога“ к здоровой молодежи. Поэтому, еще раз, целесообразности в продолжении работы ВСК нет. Отнимают время и у депутатов ВР и у следователей. Все же ясно”, — считает он.

Нардеп также отметил, что работа ВСК давно политизирована и сейчас все, что там происходит — политический процесс.

“Это процесс больше политический. Я считаю, что у нас достаточно персоналий, которые действительно воровали последние годы большие бюджетные средства, миллиарды. То лучше бы ими, такими ворами, занялись, а не тем, что происходит сейчас”, — резюмировал Горват.

Напомним, 15 мая срок работы футбольной ВСК по закону должен быть завершен. В течение полугодового периода работы члены Комиссии побывали на построенных мини-полях в столице, заслушали правоохранителей и также посетили украинское предприятие по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок.

Также напомним, отдельные депутаты откровенно называют работу указанной ВСК заказной.