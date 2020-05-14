Работу футбольной ВСК предлагают завершить, как политизированную
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сейчас идет заседание ВСК по вопросам строительства футбольных мини-площадок в столице в течение 2017-2018 гг. Комиссия проработала уже отведенные ей законом шесть месяцев и должна сегодня завершить свою работу отчетом. Об рассказал депутат Роберт Горват, который посещал заседания ВСК.
По его словам продолжать дальше работу Комиссии смысла нет.
“Все, что можно было поднять, выяснить для того, чтобы составить отчет — уже сделано. Думаю, что от дополнительных нескольких заседаний, которые еще хотят провести отдельные представители ВСК, ничего не изменится, а в целом, то мы все понимаем, кто под кого копает и для чего это делается”, — сказал нардеп.
Горват добавил, что строительство объектов спортивной инфраструктуры в Украине надо продолжать.
“По моему мнению прав тот, кто что-то делает, кто занимается процессами, которые принесут пользу людям. Это не простой процесс, но надо сегодня жить, работать и строить площадки. У нас растет молодежь, которая должна заниматься спортом. Площадка — это „дорога“ к здоровой молодежи. Поэтому, еще раз, целесообразности в продолжении работы ВСК нет. Отнимают время и у депутатов ВР и у следователей. Все же ясно”, — считает он.
Нардеп также отметил, что работа ВСК давно политизирована и сейчас все, что там происходит — политический процесс.
“Это процесс больше политический. Я считаю, что у нас достаточно персоналий, которые действительно воровали последние годы большие бюджетные средства, миллиарды. То лучше бы ими, такими ворами, занялись, а не тем, что происходит сейчас”, — резюмировал Горват.
Напомним, 15 мая срок работы футбольной ВСК по закону должен быть завершен. В течение полугодового периода работы члены Комиссии побывали на построенных мини-полях в столице, заслушали правоохранителей и также посетили украинское предприятие по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок.
Также напомним, отдельные депутаты откровенно называют работу указанной ВСК заказной.