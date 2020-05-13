В парламенті заявили про замовне створення футбольної слідчої комісії

"Почнемо з того, що я особисто був декілька разів на засіданнях цієї ТСК. І склалося враження, що хочуть не розібратися, а просто призначити винних. Приходили правоохоронці, кажуть "нічого немає, доказів немає". Але ж ні...вказівка шукати до тих пір, поки хтось не напише потрібну бумагу", - розповів він.

Така ситуація вказує на замовний характер роботи ТСК, переконаний Бондар.

"Ця ТСК була замовлена, - до ворожки не ходи. За всі попередні роки, такої масштабної роботи із будівництва футбольних майданчиків ніхто не проводив. Хтось просто міг класти собі у кишені передбачені на такі потреби кошти. А зараз, коли прийшла людина, що сказала про необхідність дбати про молодь і спорт, то попередників, які цього не робили, "задавила жаба". Так почалося фінансування депутатів, створення цієї ТСК і спроби намалювати неіснуючу корупцію", - сказав нардеп.

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Він додав, що у Верховної Ради сьогодні є набагато важливіші і проблемніші питання, за спроби політизаціі спорту.

"У депутатів є більш важливі справи, чим пошуки не зрозуміло чого. Економіка падає, енергетична криза, фінансова, люди приїжджають під КМУ і бастують, треба приймати адекватні законопроекти, рішення. А оце все, чим вони займаються – це політизація спорту", - резюмував Бондар.

Нагадаємо, футбольна ТСК була утворена 15 листопада минулого року. Члени комісії мають завершити роботу і представити звіт у Верховній Раді — не пізніше 15 травня.

За час роботи депутати неодноразово заслуховували правоохоронців, відвідали завод із виробництва штучного футбольного покриття “ФФУ Продакшн”, а також побували на полях, збудованих підприємством.

Нещодавно президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко запросив членів парламентської ТСК у Будинок футболу для проведення чергового засідання, задекларувавши свою готовність прокоментувати будь-які запитання нардепів.

Також нагадаємо, під час минулого засідання, Комісія відмовилася підтримати проект звіту про роботу авторства депутата Григорія Мамки. Натомість депутати підтримали проект голови ТСК Анатолія Костюха.