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В парламенте заявили о заказном создании футбольной следственной комиссии

Киев • УНН

 • 9914 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Через два дня истекает срок работы так называемой "футбольной ВСК". Комиссия была создана в ноябре прошлого года и имела шесть месяцев, чтобы разобраться в вопросах строительства футбольных мини-площадок в Киеве. За это время ВСК пока не озвучивала никаких промежуточных выводов, но успела стать инструментом политизации спорта. Так считает нардеп Михаил Бондарь, передает УНН.

В парламенте заявили о заказном создании футбольной следственной комиссии

"Начнем с того, что я лично был несколько раз на заседаниях этой ВСК. И сложилось впечатление, что хотят не разобраться, а просто назначить виновных. Приходили правоохранители, говорят "нет ничего, доказательств нет". Но нет же...указание искать до тех пор, пока кто-то не напишет нужную бумагу", - рассказал он.

Такая ситуация указывает на заказной характер работы ВСК, убежден Бондарь.

"Это ВСК была заказана, - к гадалке не ходи. За все предыдущие годы, такой масштабной работы по строительству футбольных площадок никто не проводил. Кто-то просто мог класть себе в карман предусмотренные на такие нужды средства. А сейчас, когда пришел человек, сказал о необходимости заботиться о молодежи и спорте, то предшественников, которые этого не делали, "задавила жаба". Так началось финансирование депутатов, создание этой ВСК и попытки нарисовать несуществующюю коррупцию", - сказал нардеп.

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Он добавил, что у Верховной Рады сегодня есть гораздо более важные и проблемные вопросы, чем попытки политизации спорта.

"У депутатов есть более важные дела, чем поиски непонятно чего. Экономика падает, энергетический кризис, финансовый, люди приезжают в КМУ и бастуют, надо принимать адекватные законопроекты, решения. А вот это все, чем они занимаются - это политизация спорта", - резюмировал Бондарь.

Напомним, футбольная ВСК была создана 15 ноября прошлого года. Члены комиссии должны завершить работу и представить отчет в Верховной Раде - не позднее 15 мая.

За время работы депутаты неоднократно заслушивали правоохранителей, посетили завод по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн", а также побывали на полях, построенных предприятием.

Недавно президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко пригласил членов парламентской ВСК в Дом футбола для проведения очередного заседания, задекларировав свою готовность прокомментировать любые вопросы нардепов.

Также напомним, во время прошлого заседания, комиссия отказалась поддержать проект отчета о работе авторства депутата Григория Мамки. Вместо этого депутаты поддержали проект главы ВСК Анатолия Костюха.

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