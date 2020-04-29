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Засідання футбольної ТСК може пройти в Будинку футболу: Павелко запросив депутатів

Засідання футбольної ТСК може пройти в Будинку футболу: Павелко запросив депутатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко запросив членів парламентської ТСК з питань будівництва футбольних полів в Будинок футболу для проведення чергового засідання. Про це сказано в листі УАФ на ім'я голови ТСК ВР, передає УНН.

Відзначається, що ТСК була створена в листопаді минулого року. І протягом всього періоду роботи Президент УАФ уникав будь-яких публічних висловлювань з цього приводу, "з метою не допустити навіть натяку на тиск". Однак, ряд ймовірних питань членів ТСК керівник Будинку футболу уповноважений прокоментувати особисто, сказано в листі.

"Запрошую до конструктивного спілкування в епіцентрі футбольного життя України. Адже Будинок футболу, це - кузня найбільших наших спортивних перемог.

...з радістю готовий до відвертої розмови, яку прошу проводити в закритому режимі. Такий формат виїзного засідання комісії (в Будинку футболу, - ред.) обумовлений тим, що в ході засідання буде надана конфіденційна інформація, що містить комерційну таємницю і таємницю слідства", - зазначає Павелко в тексті звернення.

В ході засідання члени ТСК також будуть повідомлені про обставини фінансуванні УАФ (за рахунок коштів УЄФА) до 2015 року із застосуванням офшорних схем.

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Відзначається, що Президент УАФ "високо цінує" зусилля народних депутатів, які вирішили «нарешті, розібратися в обґрунтованості публічних претензій до різних підрядників в рамках реалізації Всеукраїнської програми розвитку спортивної інфраструктури".

"... чим не тільки сприяти очищенню імені вітчизняного футболу від багаторічної інформаційної дискредитації, а й подальшого розвитку молодіжного та дитячого футбольного спорту в Україні", - сказано в листі.

Точні дата і час виїзного засідання ТСК в Будинку футболу поки не визначені, і про це буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, футбольна ТСК була створена 15 листопада минулого року. Члени комісії вже готуються завершити роботу і представити звіт у Верховній Раді - не пізніше 15 травня.

Раніше представники ТСК заявляли, що підливати роботу ТСК на більш тривалий період немає ніякого сенсу.

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