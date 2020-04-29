Заседание футбольной ВСК может пройти в Доме футбола: Павелко пригласил депутатов

Отмечается, что ВСК была создана в ноябре прошлого года. И в течение всего периода работы Президент УАФ избегал любых публичных высказываний по этому поводу, "с целью не допустить даже намека на давление". Однако, ряд вероятных вопросов членов ВСК руководитель Дома футбола уполномоченный прокомментировать лично, говорится в письме.

"Приглашаю к конструктивному общению в эпицентре футбольной жизни Украины. Ведь Дом футбола, это - кузница крупнейших наших спортивных побед.

...с радостью готов к откровенному разговору, который прошу проводить в закрытом режиме. Такой формат выездного заседания комиссии (в Доме футбола, - ред.) обусловлен тем, что в ходе заседания будет предоставлена конфиденциальная информация, содержащая коммерческую тайну и тайну следствия", - отмечает Павелко в тексте обращения.

В ходе заседания члены ВСК также будут уведомлены об обстоятельствах финансирования УАФ (за счет средств УЕФА) до 2015 года с применением оффшорных схем.

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Отмечается, что Президент УАФ "высоко ценит" усилия народных депутатов, которые решили "наконец, разобраться в обоснованности публичных претензий к различным подрядчикам в рамках реализации Всеукраинской программы развития спортивной инфраструктуры".

"... чем не только способствовать очищению имени отечественного футбола от многолетней информационной дискредитации, но и дальнейшего развития молодежного и детского футбольного спорта в Украине", - сказано в письме.

Точные дата и время выездного заседания ВСК в Доме футбола пока не определены, и об этом будет сообщено дополнительно.

Напомним, футбольная ВСК была создана 15 ноября прошлого года. Члены комиссии уже готовятся завершить работу и представить отчет в Верховной Раде - не позднее 15 мая.

Ранее представители ВСК заявляли, что подливать работу ВСК на более длительный период нет никакого смысла.