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Завтра будет заседать "футбольная" ВСК: уже готовят отчет и завершают работу

Завтра будет заседать "футбольная" ВСК: уже готовят отчет и завершают работу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Завтра, 24 апреля, члены парламентской ВСК по вопросам строительства футбольных полей в Киеве планируют собраться на очередное заседание. О вопросах повестки дня и намерениях завершить работу Комиссии УНН рассказал член ВСК Михаил Цымбалюк.

"Я думаю, что промежуточное заседание состоится в пятницу, после пленарного заседания.

На прошлой неделе, когда было внеочередное заседание, мы тоже собирались. Подвели итоги работы, каждый член ВСК, выезжавший на мини-поля, проинформировал, что и где происходит", - сказал нардеп.

Цимбалюк добавил, что ВСК ждет ответа правоохранителей: что было сделано ими со времени последнего заслушивания на Комиссии.

Также планируется завершение работы ВСК и представление ее отчета в Раде.

"... я думаю, что еще будет 2-3 заседания до того, как мы определимся с отчетом перед ВР и обществом.

Ориентировочно такой отчет должен быть в середине мая. Это уже крайний срок", - сообщил Цимбалюк и добавил, что смысла продлевать срок работы Комиссии нет.

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Нардеп отметил, что для него главной целью работы ВСК является активизация строительства футбольных мини-площадок, чтобы "они - были", и дети имели, где заниматься спортом.

"Вот основное. Остальные - пусть разбираются правоохранители, это их работа", - резюмировал политик.

Напомним, ВСК ВР по вопросам строительства футбольных мини-площадок с искусственным покрытием была создана пять месяцев назад.

За время работы депутаты провели ряд заседаний и посетили построенные в столице мини-площадки с искусственным покрытием.

Согласно заявлению директора "ФФУ Продакшн", члены ВСК также получили документы, подтверждающие экономию 12 млн грн из столичного бюджета на проекте строительства, исполнителем которого был именно украинский завод.

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