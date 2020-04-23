Завтра засідатиме "футбольна" ТСК: уже готують звіт і завершують роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Завтра, 24 квітня, члени парламентської ТСК з питань будівництва футбольних полів у Києві планують зібратися на чергове засідання. Про питання порядку денного і наміри завершити роботу Комісії УНН розповів член ТСК Михайло Цимбалюк.
“Я думаю, що проміжне засідання відбудеться в п’ятницю, після пленарного засідання.
Минулого тижня, коли було позачергове засідання, ми теж збиралися. Підбили підсумки роботи, кожен член ТСК, який виїжджав на міні-поля, проінформував, що і де відбувається”, — сказав нардеп.
Цимбалюк додав, що ТСК чекає на відповіді правоохоронців: що було зроблено ними з часу останнього заслуховування на Комісії.
Також планується завершення роботи ТСК та представлення її звіту в Раді.
“...я думаю, що ще буде 2-3 засідання до того, як ми визначимося зі звітом перед ВР і суспільством.
Орієнтовно такий звіт має бути в середині травня. Це вже крайній термін”, — повідомив Цимбалюк і додав, що сенсу продовжувати термін роботи Комісії немає.
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Нардеп зауважив, що для нього головною метою роботи ТСК є активізація будівництва футбольних міні-майданчиків, щоб “вони — були”, і діти мали, де займатися спортом.
“Оце основне. Решта — хай розбираються правоохоронці, це їхня робота”, — резюмував політик.
Нагадаємо, ТСК ВР з питань будівництва футбольних міні-майданчиків зі штучним покриттям була створена п'ять місяців тому.
За час роботи депутати провели низку засідань та відвідали збудовані у столиці міні-майданчики зі штучним покриттям.
Згідно із заявою директора “ФФУ Продакшн”, члени ТСК також отримали документи, що підтверджують економію 12 млн грн зі столичного бюджету на проекті будівництва, виконавцем якого був саме український завод.