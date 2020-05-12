НАБУ не має претензій до президента УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У НАБУ немає кримінальних проваджень стосовно президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Вказана особа також не притягувалася до відповідальності слідчими органами НАБУ. Про це УНН стало відомо із відповіді Національного антикорупційного бюро на інформаційний запит.
“Станом на 05.05.2020 вказаний у запиті громадянин України (А. Павелко, — ред.) не є підозрюваним (обвинуваченим) у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється (здійснювалось) детективами НАБУ”, — йдеться у повідомленні.
Як писав УНН, ФІФА спростувала звинувачення швейцарського журналіста на адресу Павелка.