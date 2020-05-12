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ФІФА спростувала звинувачення швейцарського журналіста на адресу Павелка - The Washington Post

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Видання The Washington Post, за мотивами опублікованої в виданні L'illustr'e статті, провело власне розслідування висловлених звинувачень на адресу президента УАФ Андрія Павелка з боку швейцарського журналіста Арно Беди, повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

ФІФА спростувала звинувачення швейцарського журналіста на адресу Павелка - The Washington Post

Напередодні, швейцарський журналіст у своєму матеріалі для L'illustre стверджував, що Павелко нібито став об'єктом "слідства" ФІФА, через різні "розслідування і підозри у розтраті грошових коштів і корупції".

Однак, ФІФА цю інформацію спростувала.

"У заяві ФІФА йдеться, що Павелко залишив дисциплінарний комітет в середині лютого. У той час він проходив окреме розслідування етики ФІФА, не пов'язане з фінансовими питаннями", - пише The Washington Post.

За підсумками цього розслідування з Павелком була укладена угода. Відповідно до її умов, він заплатив штраф в розмірі 10 000 швейцарських франків. І така санкція до президента УАФ була застосована через одну єдину причину - його публічну підтримку хорватських футболістів, яких ФІФА покарала під час ЧС-2018.

"Це розслідування етики було розпочато в серпні 2018 року через "публічну критику рішення ФІФА", прийнятого його (Павелко - ред.) тодішніми колегами по дисциплінарному комітету (ФІФА, - ред.) кількома тижнями раніше на чемпіонаті світу (2018).

Павелко заперечував проти рішення ФІФА, яке попередило захисника Хорватії Домагоя Віду за коментарі у відео, випущеному онлайн після перемоги над господарем чемпіонату світу (РФ, - ред.) з футболу в чвертьфіналі. Віда позитивно відгукувався про Україну, де грав за київське "Динамо", - уточнює The Washington Post.

"(Павелко) погодився заплатити штраф в розмірі 10 000 швейцарських франків (10 300 доларів США) за свою поведінку, і це єдиний предмет підписаної з ним угоди про визнання провини", - повідомили в ФІФА, позицію якої цитує The Washington Post.

Нагадаємо, раніше про те, що заяви Арно Беди щодо Павелка маніпулятивні, стало відомо з коментарів українського футбольного журналіста Ігоря Бурбаса.

По-перше, він пояснив, що Павелко змушений був піти з дисциплінарного комітету ФІФА через такі вимоги Регламенту, зокрема, оскільки був обраний членом Виконкому УЄФА.

Також Бурбас уточнив, що штраф ФІФА Павелко заплатив внаслідок свій публічної підтримки хорватських футболістів, коли ті були покарані ФІФА за висловлювання "Слава Україні".

Як повідомляв УНН, в січні 2019 року, УАФ подала в суд проти Арно Беди за брехню в "розслідуваннях" на сторінках L'illustrе.

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