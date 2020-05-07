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Павелко заплатив ФІФА штраф: за "Слава Україні" і підтримку хорватів під час ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Розслідування проти президента УАФ Андрія Павелка, опубліковане швейцарським журналістом Арно Бедою, зовсім не розслідування. У ньому немає сенсацій і тим більше приводу для звинувачень, особливо якщо знати регламент ФІФА, пише "Деловая Столица", посилаючись на коментарі з цього приводу українського футбольного журналіста Ігоря Бурбаса, передає УНН.

Павелко заплатив ФІФА штраф: за "Слава Україні" і підтримку хорватів під час ЧС-2018

Так, в статті для L'illustr'e Беди стверджується, що Павелко подав заяву про відставку з дисциплінарного комітету ФІФА, внаслідок проведення щодо нього розслідування.

Якого саме розслідування Беда не вказує, відзначаючи лише те, що завершилося воно для президента УАФ штрафом в розмірі 10 тис. франків.

Коментуючи такі "викривальні" тези швейцарського журналіста, Ігор Бурбас роз'яснив вимоги чинного регламенту ФІФА.

Виявляється, що після обрання до Виконкому УЄФА, будь-який функціонер втрачає право входити в дисциплінарний комітет ФІФА.

"Після Конгресу ФІФА Україна дійсно втратить місце в дисциплінарному комітеті.

Новий регламент забороняє суміщення посад. В даному випадку членство Павелка в Виконкомі УЄФА суперечить моменту незалежності і трактується як конфлікт інтересів. І давайте не будемо додумувати більшого в цій історії", - порадив він.

Також Бурбас пояснив, про яке розслідування ФІФА щодо Павелка може реально йти мова.

"Щодо справи в Цюріху. Як поки що чинний і незалежний член ДК ФІФА Павелко не мав етичного права в 2018-му публічно проявляти радість від поразки Росії на ЧС, виступати у ВР у хорватській футболці. Тому 10 тисяч франків - це штраф за прояв недоречного патріотизму. І такий буває", - написав Бурбас.

Таким чином, з пояснень українського журналіста випливає, що всі "викривальні" і "обвинувальні" тези "розслідування" Беди, що не більше, ніж маніпуляція.

Нагадаємо, що під час ЧС-2018 хорватські футболісти Віда і Вукоєвич були покарані ФІФА за гасло "Слава Україні": один грошовим штрафом, другий - попередженням.

Президент УАФ тоді підтримав хорватів публічно і навіть прийшов в Раду в футболці хорватської збірної, де теж сказав: "Слава Україні".

Що стосується швейцарського журналіста Арно Беди, то він вже не перший раз публікує дискредитаційні матеріали щодо Павелка. За це навіть отримав позов від президента УАФ з вимогою "спростувати наклеп". Слухання по ньому все ще тривають в суді Швейцарії.

Більш того, сам Беда (прилітав одного разу в Україну для участі в ефірі 112 каналу) зізнався, що близько 10-ти разів притягувався швейцарськими судами за публікацію неправдивих матеріалів.

Також нагадаємо, що Швейцарська прокуратура раніше офіційно спростовувала деякі з озвучених Бедою заяв під час згаданого ефіру на 112 каналі.

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