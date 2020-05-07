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Павелко заплатил ФИФА штраф: за “Слава Украине” и поддержку хорватов во время ЧМ-2018

Киев • УНН

 • 14635 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Расследование против президента УАФ Андрея Павелко, опубликованное швейцарским журналистом Арно Бедой, вовсе не расследование. В нем нет сенсаций и тем более повода для обвинений, особенно если знать регламент ФИФА, пишет “Деловая Столица”, ссылаясь на комментарии по этому поводу украинского футбольного журналиста Игоря Бурбаса, передает УНН.

Павелко заплатил ФИФА штраф: за “Слава Украине” и поддержку хорватов во время ЧМ-2018

Так, в статье для L’illustr’e Беда утверждается, что Павелко подал заявление об отставке из дисциплинарного комитета ФИФА, вследствие проведения в отношении него расследования.

Какого именно расследования Беда не указывает, отмечая лишь то, что завершилось оно для президента УАФ штрафом в размере 10 тыс. франков.

Комментируя такие “разоблачительные” тезисы швейцарского журналиста, Игорь Бурбас разъяснил требования действующего регламента ФИФА.

Оказывается, что после избрания в Исполком УЕФА, любой функционер утрачивает право входит в дисциплинарный комитет ФИФА.

“После Конгресса ФИФА Украина действительно потеряет место в дисциплинарном комитете.

Новый регламент запрещает совмещение должностей. В данном случае членство Павелко в Исполкоме УЕФА противоречит моменту независимости и трактуется как конфликт интересов. И давайте не будем додумывать большего в этой истории”, — посоветовал он.

Также Бурбас пояснил, о каком расследовании ФИФА относительно Павелко может реально идти речь.

“Относительно дела в Цюрихе. Как пока еще действующий и независимый член ДК ФИФА Павелко не имел этического права в 2018-м публично проявлять радость от поражения России на ЧМ, выступать в ВР в хорватской футболке. Поэтому 10 тысяч франков — это штраф за проявление неуместного патриотизма. И такой бывает”, — написал Бурбас.

Таким образом, из пояснений украинского журналиста следует, что все “изобличительные” и “обвинительные” тезисы “расследования” Беды, не больше, чем манипуляция.

Напомним, что во время ЧМ-2018 хорватские футболисты Вида и Вукоевич были наказаны ФИФА за лозунг “Слава Украине”: один денежным штрафом, второй — предупреждением.

Президент УАФ тогда поддержал хорватов публично и даже пришёл в Раду в футболке хорватской сборной, где тоже произнёс: “Слава Украине”.

Что касается швейцарского журналиста Арно Беды, то он уже не первый раз публикует дискредитационные материалы в отношении Павелко. За это даже получил иск от президента УАФ с требованием “опровергнуть клевету”. Слушания по нему все ещё продолжаются в суде Швейцарии.

Более того, сам Беда (прилетавший однажды в Украину для участия в эфире 112 канала) признался, что около 10-ти раз привлекался швейцарскими судами за публикацию ложных материалов. 

Также напомним, что Швейцарская прокуратура ранее официально опровергала некоторые из озвученных Бедой заявлений во время упомянутого эфира на 112 канале. 

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