ФИФА опровергла обвинения швейцарского журналиста в адрес Павелко - The Washington Post

Накануне, швейцарский журналист в своем материале для L’illustre утверждал, что Павелко якобы стал объектом "следствия" ФИФА, по причине различных "расследований и подозрений в растрате денежных средств и коррупции".

Однако, ФИФА эту информацию опровергла.

"В заявлении ФИФА говорится, что Павелко покинул дисциплинарный комитет в середине февраля. В то время он проходил отдельное расследование этики ФИФА, не связанное с финансовыми вопросами", - пишет The Washington Post.

По итогам этого расследования с Павелко была заключена сделка. Согласно ее условиям, он заплатил штраф в размере 10 000 швейцарских франков. И такая санкция к президенту УАФ была применена по одной единственной причине — его публичной поддержки хорватских футболистов, которых ФИФА наказало во время ЧМ-2018.

"Это расследование этики было начато в августе 2018 года из-за "публичной критики решения ФИФА", принятого его (Павелко - ред.) тогдашними коллегами по дисциплинарному комитету (ФИФА, - ред.) несколькими неделями ранее на чемпионате мира (2018).

Павелко возражал против решения ФИФА, которое предупредило защитника Хорватии Домагоя Виду за комментарии в видео, выпущенном онлайн после победы над хозяином чемпионата мира (РФ, - ред.) по футболу в четвертьфинале. Вида положительно отзывался об Украине, где играл за киевское "Динамо", - уточняет The Washington Post.

"(Павелко) согласился заплатить штраф в размере 10 000 швейцарских франков (10 300 долларов США) за свое поведение, и это единственный предмет подписанного с ним соглашения о признании вины", - сообщили в ФИФА, позицию которой цитирует The Washington Post.

Напомним, ранее о том, что заявления Арно Беды в отношении Павелка манипулятивны, стало известно из комментариев украинского футбольного журналиста Игоря Бурбаса.

Во-первых, он пояснил, что Павелко вынужден был уйти из дисциплинарного комитета ФИФА по причине таковых требований Регламента, в частности, поскольку был избран членом Исполкома УЕФА.

Также Бурбас уточнил, что штраф ФИФА Павелко заплатил вследствии свой публичной поддержки хорватских футболистов, когда те были наказаны ФИФА за высказывание "Слава Украине".

Как сообщал УНН, в январе 2019 года, УАФ подала в суд против Арно Беды за ложь в "расследованиях" на страницах L'illustrе.