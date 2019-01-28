ФФУ подала до суду проти Арно Беди за брехню у "розслідуваннях" на шпальтах L'illustrе - юрист

"Позов про захист ділової репутації керівництва ФФУ вже на розгляді суду Лозанни", - написав він.

Тимошенко нагадав, що навесні минулого року стартувала масштабна замовна кампанія з дискредитації Федерації футболу України.

"Влітку 2018-го замовна і відверта неправда про роботу ФФУ просочилася на шпальти швейцарського видання "l'illustre". Під її авторством своїм прізвищем підписався такий собі журналіст Арно Беда. І хоча зміст його так званого розслідування дивом дублював запропоновану напередодні окремим українським редакціям так звану "аналітичну довідку" про "погане" ФФУ, свій матеріал Беда подав як сенсаційне викриття", - написав адвокат.

Згодом Беда особисто прибув до Києва, продовжив Тимошенко. Швейцарський журналіст "продублював" зміст свого "розслідування" в ефірі одного з українських телеканалів, нагадав адвокат.

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"Оскільки Беда дозволив собі розповсюдження відверто неправдивих даних (від популяризації яких низка українських медіа за місяць до цього відмовилися), що завдають репутаційної шкоди ФФУ, юридичним корпусом Федерації було прийнято рішення про захист ділової честі та гідності українського футболу на міжнародному правовому рівні", - розповів юрист.

Через деякий на шпальтах видання "l'illustre" з'явилося ще одне неправдиве розслідування Беди. Матеріал, як і попередній, абсолютно не відповідає дійсності і мав на меті виключно дискредитацію керівництва ФФУ, підкреслив Тимошенко.

"Наразі, до міжнародного суду Лозани нами поданий позов проти згаданих мною журналіста та видання. Суд днями має прийняти рішення про застосування запобіжних заходів стосовно відповідачів у справі (така вимога міжнародної судової практики), а згодом перейде по розгляду позову по суті", - написав він.

За словами адвоката, вимоги ФФУ - прості і зрозумілі: спростувати поширену неправду.

"Більше деталей, на жаль, поки розголошувати не вправі. З одного боку це неприйнятна практика для міжнародних судових інстанцій, з іншого - будь-які публічні заяви по суті спору можуть трактуватися судом як тиск", - підкреслив Тимошенко, зауваживши, що відповідачам у спорі, схоже, "правила міжнародної судової етики невідомі".

Нагадаємо, як писав УНН, прокуратура Швейцарії спростувала наявність кримінальних справ проти керівництва ФФУ Павелка, у чому напередодні переконував Арно Беда.

Також нагадаємо, за словами самого Арно Беди, йому вже неодноразово доводилося поставати перед судами після своїх "розслідувань" у ЗМІ.