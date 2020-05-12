НАБУ не имеет претензий к президенту УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В НАБУ нет уголовных производств в отношении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Указанное лицо тоже не привлекалось к ответственности следственными органами НАБУ. Об этом УНН стало известно из ответа Национального антикоррупционного бюро на информационный запрос.
“По состоянию на 05.05.2020 указанный в запросе гражданин Украины (А. Павелко, — ред.) не является подозреваемым (обвиняемым) по уголовным производствах, досудебное расследование по которым осуществляется (осуществлялось) детективами НАБУ”, — говорится в сообщении.
Как писал УНН, ФИФА опровергла обвинения швейцарского журналиста в адрес Павелко.