НАБУ не имеет претензий к президенту УАФ

КИЕВ. 12 мая. УНН. В НАБУ нет уголовных производств в отношении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Указанное лицо тоже не привлекалось к ответственности следственными органами НАБУ. Об этом УНН стало известно из ответа Национального антикоррупционного бюро на информационный запрос.