Футбольна ТСК відмовилася підтримати проект звіту про роботу авторства депутата Мамки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні відбулося чергове засідання ТСК ВР з питань будівництва футбольних майданчиків. Про його перебіг та плани членів Комісії з підготовки звіту УНН розповів нардеп, учасник бойових дій на Сході, Михайло Бондар, який був присутній на засіданні.
"Я був як вільний слухач, бо не вхожу до складу ТСК. Довший час говорили тільки члени Комісії, в основному Григорій Мамка говорив, і переважно, як він не задоволений роботою правоохоронців і таке подібне.
На 7-8 травня вони планують ще провести засідання", - розповів депутат.
Бондар мав можливість теж виступити перед членами ТСК.
"І я попросив не робити завчасних "вішань ярликів" – чи є винні, чи ні, бо це мають встановити правоохоронці. Попросив слідчу комісію не підміняти функції правоохоронців, бо є НАБУ, САП, і вони всі функціонують. Є зауваження – звертайтеся до них, але понять підміняти не треба.
Зі мною колеги погодилися", - сказав він.
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Під час засідання мав місце дивний інцидент, уточнив політик.
"...перед нами, присутніми, махнули документом якимось - мовляв, він прийшов на групу. Я попросив озвучити документ. На скільки я розумію, документ був від Григорія Мамки. Рішень по ньому не прийнято, це був так званий лист на УЄФА, але рішення ніхто не прийняв", - уточнив Бондар.
За його словами ТСК готується завершити свою работу, і проект подальшого звіту надійшов від голови Комісії, і ще один - знову ж таки, від депутата Григорія Мамки.
"Члени ТСК прийняли рішення взяти за основу каркас звіту від голови", - повідомив Бондар, пояснивши, що депутати зможуть за бажанням додати до нього свої пропозиції.
Як писав УНН, футбольна ТСК була створена 15 листопада минулого року. Члени комісії мають завершити роботу і представити звіт у Верховній Раді - не пізніше 15 травня.
Нагадаємо, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко запросив членів парламентської ТСК з питань будівництва футбольних полів в Будинок футболу для проведення чергового засідання.