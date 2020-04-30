Футбольна ТСК відмовилася підтримати проект звіту про роботу авторства депутата Мамки

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 175634 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 131407 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 115350 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 122906 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 142738 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145085 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229804 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217338 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187532 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177289 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

2.7м/с
71%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 13119 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 12469 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 14432 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 12824 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 12073 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 175625 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 170351 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 289741 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 312163 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 393795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 170 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55491 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38395 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52787 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54334 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Футбольна ТСК відмовилася підтримати проект звіту про роботу авторства депутата Мамки

Київ • УНН

 • 11305 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні відбулося чергове засідання ТСК ВР з питань будівництва футбольних майданчиків. Про його перебіг та плани членів Комісії з підготовки звіту УНН розповів нардеп, учасник бойових дій на Сході, Михайло Бондар, який був присутній на засіданні.

Футбольна ТСК відмовилася підтримати проект звіту про роботу авторства депутата Мамки

"Я був як вільний слухач, бо не вхожу до складу ТСК. Довший час говорили тільки члени Комісії, в основному Григорій Мамка говорив, і переважно, як він не задоволений роботою правоохоронців і таке подібне.

На 7-8 травня вони планують ще провести засідання", - розповів депутат.

Бондар мав можливість теж виступити перед членами ТСК.

"І я попросив не робити завчасних "вішань ярликів" – чи є винні, чи ні, бо це мають встановити правоохоронці. Попросив слідчу комісію не підміняти функції правоохоронців, бо є НАБУ, САП, і вони всі функціонують. Є зауваження – звертайтеся до них, але понять підміняти не треба.

Зі мною колеги погодилися", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Завод УАФ упіймав члена "футбольної" ТСК на спробі зманіпулювати фактами

Під час засідання мав місце дивний інцидент, уточнив політик.

"...перед нами, присутніми, махнули документом якимось - мовляв, він прийшов на групу. Я попросив озвучити документ. На скільки я розумію, документ був від Григорія Мамки. Рішень по ньому не прийнято, це був так званий лист на УЄФА, але рішення ніхто не прийняв", - уточнив Бондар.

За його словами ТСК готується завершити свою работу, і проект подальшого звіту надійшов від голови Комісії, і ще один - знову ж таки, від депутата Григорія Мамки.

"Члени ТСК прийняли рішення взяти за основу каркас звіту від голови", - повідомив Бондар, пояснивши, що депутати зможуть за бажанням додати до нього свої пропозиції.

Як писав УНН, футбольна ТСК була створена 15 листопада минулого року. Члени комісії мають завершити роботу і представити звіт у Верховній Раді - не пізніше 15 травня.

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко запросив членів парламентської ТСК з питань будівництва футбольних полів в Будинок футболу для проведення чергового засідання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41