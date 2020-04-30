Футбольна ТСК відмовилася підтримати проект звіту про роботу авторства депутата Мамки

"Я був як вільний слухач, бо не вхожу до складу ТСК. Довший час говорили тільки члени Комісії, в основному Григорій Мамка говорив, і переважно, як він не задоволений роботою правоохоронців і таке подібне.

На 7-8 травня вони планують ще провести засідання", - розповів депутат.

Бондар мав можливість теж виступити перед членами ТСК.

"І я попросив не робити завчасних "вішань ярликів" – чи є винні, чи ні, бо це мають встановити правоохоронці. Попросив слідчу комісію не підміняти функції правоохоронців, бо є НАБУ, САП, і вони всі функціонують. Є зауваження – звертайтеся до них, але понять підміняти не треба.

Зі мною колеги погодилися", - сказав він.

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Під час засідання мав місце дивний інцидент, уточнив політик.

"...перед нами, присутніми, махнули документом якимось - мовляв, він прийшов на групу. Я попросив озвучити документ. На скільки я розумію, документ був від Григорія Мамки. Рішень по ньому не прийнято, це був так званий лист на УЄФА, але рішення ніхто не прийняв", - уточнив Бондар.

За його словами ТСК готується завершити свою работу, і проект подальшого звіту надійшов від голови Комісії, і ще один - знову ж таки, від депутата Григорія Мамки.

"Члени ТСК прийняли рішення взяти за основу каркас звіту від голови", - повідомив Бондар, пояснивши, що депутати зможуть за бажанням додати до нього свої пропозиції.

Як писав УНН, футбольна ТСК була створена 15 листопада минулого року. Члени комісії мають завершити роботу і представити звіт у Верховній Раді - не пізніше 15 травня.

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко запросив членів парламентської ТСК з питань будівництва футбольних полів в Будинок футболу для проведення чергового засідання.