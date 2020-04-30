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Футбольная ВСК отказалась поддержать проект отчета о работе авторства депутата Мамки

Киев • УНН

 • 11305 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня состоялось очередное заседание ВСК ВР по вопросам строительства футбольных площадок. О его ходе и планах членов Комиссии по подготовке отчета УНН рассказал нардеп, участник боевых действий на Востоке, Михаил Бондарь, присутствовавший на заседании.

Футбольная ВСК отказалась поддержать проект отчета о работе авторства депутата Мамки

"Я был как свободный слушатель, потому что не вхожу в состав ВСК. Долгое время говорили только члены Комиссии, в основном Григорий Мамка говорил, и преимущественно, как он не доволен работой правоохранителей и тому подобное.

На 7-8 мая они планируют еще провести заседание", - рассказал депутат.

Бондарь имел возможность тоже выступить перед членами ВСК.

"И я попросил не делать преждевременных "вешаний ярлыков" - есть виновные, или нет, потому что это должны установить правоохранители. Попросил следственную комиссию не подменять функции правоохранительных органов, потому что есть НАБУ, САП, и они все работают. Есть замечания - обращайтесь к ним, но понятий подменять не надо.

Со мной коллеги согласились", - сказал он.

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Во время заседания имел место странный инцидент, уточнил политик.

"... перед нами, присутствующими, махнули документом каким-то - мол, он пришел на группу. Я попросил озвучить документ. На сколько я понимаю, документ был от Григория Мамки. Решений по нему не принято, это было так называемое письмо на УЕФА, но решение никто не принял", - уточнил Бондарь.

По его словам ВСК готовится завершить свою работу, и проект дальнейшего отчета поступил от главы Комиссии, и еще один - опять же, от депутата Григория Мамки.

"Члены ВСК приняли решение взять за основу каркас отчета от главы", - сообщил Бондарь, объяснив, что депутаты смогут по желанию добавить к нему свои предложения.

Как писал УНН, футбольная ВСК была создана 15 ноября прошлого года. Члены комиссии должны завершить работу и представить отчет в Верховной Раде - не позднее 15 мая.

Напомним, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко пригласил членов парламентской ВСК по вопросам строительства футбольных полей в Дом футбола для проведения очередного заседания.

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