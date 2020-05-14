У "Слузі народу" вважають, що "футбольна" ТСК себе вже вичерпала

"Я був на кількох засіданнях ТСК. Сьогодні, у висновках її члени запропонували продовжити роботу, бо деякі додаткові матеріали були відкриті. І друге – вирішили направити звернення ТСК до правоохоронних органів, де розслідуються певні справи, щоб пришвидшити.

Була мова про те, що окремі провадження не завершені підозрами, але з іншого боку, цілком ймовірно, що просто немає складу злочину. Тут неоднозначна ситуація", - каже нардеп.

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За його словами, в цілому, за ті пів року, які вже пропрацювала ТСК, було зроблено багато роботи.

"І якщо взяти назву ТСК і її мету, то ця ТСК себе вичерпала", - сказав Задорожній.

Він не зміг оцінити об'єктивність фінального висновку Комісії, оскільки такого ще немає.

"Із тим проектом, який подали до постанови про продовження, по-перше, ще треба детально ознайомитися. Але, ТСК запропонувала два варіанти документу. Один визначили за основу, а інший – як доповнення деяких моментів. Проте, у цьому висновку є неперевірена і непідтверджена поки інформація, про що казав голова ТСК. Тому можна говорити про те, що фінального документа немає. І напевно ТСК його лише планує узгоджувати після ще шести місяців роботи, про які вони просять", - пояснив нардеп.

Разом з тим, за прогнозом Задорожнього, є висока вірогідність, що ВР не підтримає бажання окремих членів ТСК працювати ще пів року.

".. висока ймовірність, що не підтримає, бо було на ТСК багато колег із різних фракцій, які приходили і говорили про те, що розгляд ТСК виходить за рамки повноважень. А окремі члени ТСК казали, що на них здійснювався тиск", - резюмував політик.

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Нагадаємо, футбольна ТСК пропрацювала вже 6 місяців. За відведений законом термін депутати не змогли дійти якихось остаточних і консолідованих висновків.

Хоча, за цей період члени ТСК неодноразово заслуховували правоохоронців, відвідували збудовані міні-поля у столиці та побували на заводі із виробництва штучного футбольного покриття.

Також нагадаємо, у НАБУ вказували, що не мають достатніх підстав для вручення кому-небудь підозр у так званих "футбольних справах".