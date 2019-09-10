В "Слуге народа" определились по законопроекту Зеленского об импичменте
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Фракция политической партии "Слуга народа" поддержит законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об импичменте. Об этом сегодня перед пленарным заседанием парламента сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, фракция определилась, и мы будем поддерживать этот законопроект. И, конечно, я думаю, 252 голоса мы за него обязательно отдадим", - сказал Корниенко.
Это также подтвердила и народный депутат из фракции "Слуга народа", представитель правительства в ВР Ирина Верещук.
"В нашей фракции очень положительные перспективы. Мы будем его поддерживать и голосовать", - сказала она.
"Поддерживаю инициативу создания, написания и реализации именно отдельного законопроекта об импичменте, который был бы исчерпывающим, который бы содержал не только создание временной следственной комиссии, но и механизм, который затем, в случае необходимости, пусть такого не происходит, был применен. Потому что мы еще ни разу не видели: имеем в Регламенте, имеем в Конституции, имеем ВСК, но не имеем инструмента, чтобы влиять на Президента", - отметила Верещук.
Добавим, проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) стоит в повестке дня пленарного заседания ВР на 10 сентября для рассмотрения в первом чтении.
Напомним, 6 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять президентский законопроект об импичменте в первом чтении и в целом.