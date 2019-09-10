В "Слуге народа" определились по законопроекту Зеленского об импичменте

"Я думаю, фракция определилась, и мы будем поддерживать этот законопроект. И, конечно, я думаю, 252 голоса мы за него обязательно отдадим", - сказал Корниенко.

Это также подтвердила и народный депутат из фракции "Слуга народа", представитель правительства в ВР Ирина Верещук.

"В нашей фракции очень положительные перспективы. Мы будем его поддерживать и голосовать", - сказала она.

"Поддерживаю инициативу создания, написания и реализации именно отдельного законопроекта об импичменте, который был бы исчерпывающим, который бы содержал не только создание временной следственной комиссии, но и механизм, который затем, в случае необходимости, пусть такого не происходит, был применен. Потому что мы еще ни разу не видели: имеем в Регламенте, имеем в Конституции, имеем ВСК, но не имеем инструмента, чтобы влиять на Президента", - отметила Верещук.

Добавим, проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) стоит в повестке дня пленарного заседания ВР на 10 сентября для рассмотрения в первом чтении.

Напомним, 6 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять президентский законопроект об импичменте в первом чтении и в целом.