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У "Слузі народу" визначилися щодо законопроекту Зеленського про імпічмент

У "Слузі народу" визначилися щодо законопроекту Зеленського про імпічмент

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Фракція політичної партії "Слуга народу" підтримає законопроект Президента України Володимира Зеленського про імпічмент. Про це сьогодні перед пленарним засіданням парламенту повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, фракція визначилася, і ми будемо підтримувати цей законопроект. І, звичайно, я думаю, 252 голоси ми за нього обов’язково віддамо", - сказав Корнієнко.

Це також підтвердила і народний депутат з фракції "Слуга народу", представниця уряду у ВР Ірина Верещук.

"У нашій фракції дуже позитивні перспективи. Ми будемо його підтримувати та голосувати", - сказала вона.

"Підтримую ініціативу створення, написання і реалізації саме окремого законопроекту про імпічмент, який би був вичерпним, який би містив не тільки створення тимчасової слідчої комісії, а й механізм, який потім, у разі потреби, хай такого ніколи не стається, був застосований. Тому що ми ще жодного разу не бачили: маємо в Регламенті, маємо в Конституції, маємо ТСК, але не маємо інструменту, щоб впливати на Президента", - зазначила Верещук.

Додамо, проект закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) стоїть у порядку денному пленарного засідання ВР на 10 вересня для розгляду у першому читанні.

Нагадаємо, 6 вересня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити президентський законопроект про імпічмент в першому читанні і в цілому.

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