В "Слуге народа" сомневаются, что примут Разумкова назад во фракцию

КИЕВ. 4 октября. УНН. Первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко не думает, что фракция поддержит возвращение к ним Дмитрия Разумкова, однако считает, что он сможет проявить себя как внефракционный депутат. Об этом он рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.