У "Слузі народу" сумніваються, що приймуть Разумкова назад у фракцію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко не думає, що фракція підтримає повернення до них Дмитра Разумкова, проте вважає, що він зможе проявити себе як позафракційний депутат. Про це він розповів під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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На запитання, чи фракція прийме Разумкова, якщо він напише заяву з проханням включити його до “Слуги народу”, Корнієнко відповів: “Фракція буде розглядати −70/30 приймати рішення. Я думаю, що після всього того, що ми чуємо на свою адресу за останні два тижні, я б на місці колег точно не голосував за... Не впевнений, що фракція це підтримає. Але звичайно заяву розглянемо у робочому порядку”.
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Також він зазначив, що позафракційні депутати мають широкий спектр прав на засіданнях.
“Вони можуть обговорювати тимчасові слідчі комісії, записуватися на виступи, записуватися в пункт різне по п’ятницях, записуватися на годину запитання до уряду. Думаю, що Дмитро Олександрович зможе попрацювати як позафракційний, показати себе, так би мовити, прийняти участь у дискусіях різних, комітет обрати собі — у нього буде таке право як позафракційного...У нас багато є квот в комітетах для позафракційних. Є здається, у спортивному комітеті. Тобто можна десь знайти собі місце”, — розповів Корнієнко.
Він також нагадав, що Разумков, коли його обрали спікером Ради, вийшов із фракції — як того вимагає регламент за власним бажанням через обрання на посаду.
Корнієнко додав, що потрібно перевірити, чи є такий вихід з фракції підставою для зняття мандату з’їздом партії.
Він підкреслив, що у будь-якому випадку рішення прийматиме не він, а з’їзд партії.
Окрім того, ще є позиція Центральної виборчої комісії.
Доповнення
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми “Народ проти” заявив, що його спробують позбавити депутатського мандата.
Нагадаємо, 2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України.