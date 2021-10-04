У "Слузі народу" сумніваються, що приймуть Разумкова назад у фракцію

Цитата

На запитання, чи фракція прийме Разумкова, якщо він напише заяву з проханням включити його до “Слуги народу”, Корнієнко відповів: “Фракція буде розглядати −70/30 приймати рішення. Я думаю, що після всього того, що ми чуємо на свою адресу за останні два тижні, я б на місці колег точно не голосував за... Не впевнений, що фракція це підтримає. Але звичайно заяву розглянемо у робочому порядку”.

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Також він зазначив, що позафракційні депутати мають широкий спектр прав на засіданнях.

“Вони можуть обговорювати тимчасові слідчі комісії, записуватися на виступи, записуватися в пункт різне по п’ятницях, записуватися на годину запитання до уряду. Думаю, що Дмитро Олександрович зможе попрацювати як позафракційний, показати себе, так би мовити, прийняти участь у дискусіях різних, комітет обрати собі — у нього буде таке право як позафракційного...У нас багато є квот в комітетах для позафракційних. Є здається, у спортивному комітеті. Тобто можна десь знайти собі місце”, — розповів Корнієнко.

Він також нагадав, що Разумков, коли його обрали спікером Ради, вийшов із фракції — як того вимагає регламент за власним бажанням через обрання на посаду.

Корнієнко додав, що потрібно перевірити, чи є такий вихід з фракції підставою для зняття мандату з’їздом партії.

Він підкреслив, що у будь-якому випадку рішення прийматиме не він, а з’їзд партії.

Окрім того, ще є позиція Центральної виборчої комісії.

Доповнення

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми “Народ проти” заявив, що його спробують позбавити депутатського мандата.

Нагадаємо, 2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України.