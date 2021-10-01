Разумков заявив про те, що його можуть позбавити депутатського мандата

Деталі

Дмитро Разумков формально вийшов з фракції й з партії “Слуга народу”, тому, як він заявив, його спробують позбавити депутатського мандата.

Цитата

“Я сьогодні є позафракційним, оскільки є головою Верховної Ради. Саме так передбачає регламент Верховної Ради України. Тому спроби можуть бути. Але в нас багато хто намагається на щось бути спроможним — не завжди це виходить”, — сказав Разумков.

Що було раніше

Голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія запросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.

Пізніше прессекретар Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою.

Згодом надійшло друге звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Цього разу від народного депутата України Давида Арахамії.

Доповнення

Як повідомило УНН поінформоване джерело, народні депутати на з’їзді фракції “Слуга народу” обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Раніше джерело повідомляло, що Разумков приїде з офіційним візитом на Західну Україну, і можливо, буде присутнім на з’їзді фракції “Слуг народу” в Трускавці.

Речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук заявила, що направлення листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкову з проханням виготовити відповідні підписні листи для його зняття було рішенням голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії.

Вона зазначила, що це право нардепа, передбачене законом про Регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець.