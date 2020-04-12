В "Слуге народа" поздравили космонавтов с профессиональным праздником

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46632 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55311 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69549 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69387 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 98505 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79141 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101782 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105568 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130703 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130251 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108195 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106716 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 106292 просмотра
Актуальное
В "Слуге народа" поздравили космонавтов с профессиональным праздником

В "Слуге народа" поздравили космонавтов с профессиональным праздником

Киев  •  УНН

 • 24205 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Политическая партия "Слуга народа" поздравила работников космической отрасли со Всемирным днем авиации и Днем сотрудника ракетно-космической отрасли. Об этом говорится в Telegram-канале партии, передает УНН.

"За годы независимости в космос поднялось 165 ракет-носителей, разработанных в Украине. Они вывели на орбиту 345 космических аппаратов. Легендарный Леонид Каденюк развернул украинский флаг в открытом космосе. У нас есть "Южмаш", КБ "Южное" в Днепре, другие заводы и предприятия по всей стране. Есть ракеты-носители, космические аппараты, а главное - талантливые ученые и научные сотрудники, сотрудники ракетно-космической отрасли, которыми очень гордимся. Сейчас, во Всемирный день авиации и космонавтики и день сотрудников ракетно-космической отрасли Украины, мы поздравляем каждого из вас", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Житомирском музее космонавтики имени Сергея Королева появится первый в Украине симулятор космического корабля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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