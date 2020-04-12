У "Слузі народу" привітали космонавтів з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Політична партія "Слуга народу" привітала працівників космічної галузі з Всесвітнім днем авіації та Днем працівника ракетно-космічної галузі. Про це йдеться у Telegram-каналі партії, передає УНН.
"За роки незалежності у космос здійнялося 165 ракет-носіїв, розроблених в Україні. Вони вивели на орбіту 345 космічних апаратів. Легендарний Леонід Каденюк розгорнув український прапор у відкритому космосі. У нас є "Південмаш", КБ "Південне" в Дніпрі, інші заводи та підприємства по всій країні. Маємо ракети-носії, космічні апарати, а головне – талановитих вчених та науковців, працівників ракетно-космічної галузі, якими дуже пишаємося. Нині, у Всесвітній день авіації і космонавтики та День працівників ракетно-космічної галузі України, ми вітаємо кожного з вас", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Житомирському музеї космонавтики імені Сергія Корольова з’явиться перший в Україні симулятор космічного корабля.