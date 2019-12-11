У Житомирському музеї космонавтики з’явиться перший в Україні симулятор зорельоту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Житомирському музеї космонавтики імені Сергія Корольова з’явиться перший в Україні симулятор космічного корабля. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу музею.
"Проект симулятора пілотованого космічного корабля для нашого музею, про який так багато говорили, писали, обіцяли - вступив у стадію внесення фінальних коректив, доопрацювань та набуття зовнішнього оформлення. Вже зовсім скоро зореліт з’явиться у нас! За два роки ідея переросла у велику спільну справу та стала гарним продовженням співпраці між депутатським корпусом Житомирської обласної ради та музеєм. Проект є унікальним не лише для нашої країни", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що проект симулятора знаходиться на фінальній стадії: його доопрацьовують, вносять корективи та оформлюють. Також залишилось придумати назву для зорельота.
"Подібного в Україні іще не створювали. Наш зореліт – не іграшка чи дитяча забавка, адже над ним працювали справжні знавці своєї справи. Раніше аналогічні тренажери використовувалися лише для підготовки професійних авіапілотів. А ми розпочинаємо підготовку майбутніх космонавтів. Адже віримо, що для когось знайомство з такою технікою стане початком професійного шляху", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, вантажний космічний корабель SpaceX Dragon вирушив на Міжнародну космічну станцію після запуску о 12:29 у четвер.