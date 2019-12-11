В Житомирском музее космонавтики появится первый в Украине симулятор звездолета

"Проект симулятора пилотируемого космического корабля для нашего музея, о котором так много говорили, писали, обещали - вступил в стадию внесения финальных корректив, доработок и приобретения внешнего оформления. Уже совсем скоро звездолет появится у нас! За два года идея переросла в большое общее дело и стала хорошим продолжением сотрудничества между депутатским корпусом Житомирского областного совета и музеем. Проект является уникальным не только для нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект симулятора находится на финальной стадии: его дорабатывают, вносят коррективы и оформляют. Также осталось придумать название для звездолета.

"Подобного в Украине еще не создавали. Наш звездолет - не развлечение или детская игрушка, ведь над ним работали настоящие знатоки своего дела. Ранее аналогичные тренажеры использовались только для подготовки профессиональных авиапилотов. А мы начинаем подготовку будущих космонавтов. Ведь верим, что для кого-то знакомство с такой техникой станет началом профессионального пути", - добавили в пресс-службе.

Напомним, грузовой космический корабль SpaceX Dragon отправился на Международную космическую станцию после запуска в 12:29 в четверг.