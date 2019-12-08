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Вантажний космічний корабель Dragon SpaceX вирушає на МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вантажний космічний корабель SpaceX Dragon вирушає на Міжнародну космічну станцію після запуску о 12:29 у четвер для доставки вантажів, призначених для проведення досліджень. Про це повідомляє пресслужба NASA, інформує УНН.

Dragon доставить вантажі для проведення наукових досліджень, включаючи дослідження солодування ячменю в мікрогравітації, поширення вогню та переломів кісток та м’язів.

"Космічний корабель, запущений ракетою Falcon 9 з космічного стартового комплексу 40 на станції ВПС Кейп Канаверал у штаті Флорида, планує прибути на орбітальну станцію у неділю, 8 грудня. Dragon приєднається до трьох інших космічних кораблів, які зараз знаходяться на станції", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі відмічають, що така доставка сприяє глибоким планам дослідження космосу від NASA, включаючи майбутні місії на Місяць та Марс.

Як повідомлялося раніше, SpaceX провела наземні випробування пасажирського корабля Crew Dragon.

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