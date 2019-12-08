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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 2360 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74608 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103355 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116091 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146460 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147330 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Грузовой космический корабль Dragon SpaceX отправляется на МКС

Грузовой космический корабль Dragon SpaceX отправляется на МКС

Киев  •  УНН

 • 15142 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Грузовой космический корабль SpaceX Dragon отправляется на Международную космическую станцию после запуска в 12:29 в четверг для доставки грузов, предназначенных для проведения исследований. Об этом сообщает пресс-служба NASA, передает УНН.

Dragon доставит грузы для проведения наукових исследований, включая исследования солодирования ячменя в микрогравитации, распространение огня и переломов костей и мышц.

"Космический корабль, запущенный ракетой Falcon 9 с космического стартового комплекса 40 на станции ВВС Кейп Канаверал в штате Флорида, планирует прибыть на орбитальную станцию в воскресенье, 8 декабря. Dragon присоединится к трем другим космическим кораблям, которые сейчас находятся на станции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что такая доставка способствует глубоким планам исследования космоса от NASA, включая будущие миссии на Луну и Марс.

Как сообщалось ранее, SpaceX провела наземные испытания пассажирского корабля Crew Dragon.

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