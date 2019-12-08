Грузовой космический корабль Dragon SpaceX отправляется на МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Грузовой космический корабль SpaceX Dragon отправляется на Международную космическую станцию после запуска в 12:29 в четверг для доставки грузов, предназначенных для проведения исследований. Об этом сообщает пресс-служба NASA, передает УНН.
Dragon доставит грузы для проведения наукових исследований, включая исследования солодирования ячменя в микрогравитации, распространение огня и переломов костей и мышц.
"Космический корабль, запущенный ракетой Falcon 9 с космического стартового комплекса 40 на станции ВВС Кейп Канаверал в штате Флорида, планирует прибыть на орбитальную станцию в воскресенье, 8 декабря. Dragon присоединится к трем другим космическим кораблям, которые сейчас находятся на станции", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что такая доставка способствует глубоким планам исследования космоса от NASA, включая будущие миссии на Луну и Марс.
Как сообщалось ранее, SpaceX провела наземные испытания пассажирского корабля Crew Dragon.