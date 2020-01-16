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В "Слуге народа" назвали фейком информацию о больших зарплатах министров и их повышение для нардепов

Киев • УНН

 • 14433 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Министры не получали зарплату большую, чем обещали на собеседовании, а информация о больших зарплатах министров и повышение зарплат депутатов не соответствует действительности. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

В "Слуге народа" назвали фейком информацию о больших зарплатах министров и их повышение для нардепов

"Там нет никакой измены, я лично принимал участие в нескольких собеседованиях, когда только нанимали министров, всем им обещали зарплату рыночную от 2 до 5 тысяч долларов. Такая зарплата есть, большой нет ни у кого. Эти выплаты в конце года... у них есть оклад 14 тысяч гривен и они четыре месяца получали оклад, а затем премиями добили... где-то 3 тысячи долларов", - отметил он.

Арахамия акцентировал внимание на том, что каждый месяц будет публиковаться информация о зарплатах в министерствах.

"Были два фейки вместе: была информация о безумных зарплатах министров и о повышении зарплат депутатов. Чтобы это исключить... господин Дубилет (Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины - ред.) обещал в онлайне вывешивать зарплаты за каждый месяц. Премьер-министр отмечает, что на сайте есть показатели эффективности каждого министерства. Мы договорились, что они сделают все возможное для того, чтобы сейчас привязать все премии к самим показателям работы министерств...", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал повышение внимания к заработной плате чиновников Кабмина, назвав повышение зарплат "способом преодоление коррупции".

Также в правительстве отметили, что зарплаты украинских министров выглядят высокими, потому что это доход, который им должен был быть выплачен за 3-4 месяца работы.

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