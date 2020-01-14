Прем'єр про високі зарплати в уряді: це невід’ємна складова подолання корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував підвищенну увагу до заробітних плат високопосадовців Кабміну, назвавши підвищення зарплат способом подалання корупції. Про це Гончарук написав у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.
“Багато років в Україні чиновники офіційно отримували по декілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали десятки та сотні мільйонів доларів або отримували зарплати в конвертах. Їм не потрібна була офіційна висока зарплатня, бо вони, офіційно прибідняючись, за кулісами грабували країну і людей. Українців просто обдурювали. Ми припинили ганебну практику тіньових схем та відкатів в Уряді”, — повідомив прем’єр.
За словами Гончарука, цей уряд є першим, “міністри якого живуть так, як і представники влади у будь-якій цивілізованій країні — на зарплату від платників податків”. Він також зазначив, що дані по зарплатах, які отримують міністри, є абсолютно відкритими.
“Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо зарплат працівників Уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців. Представники Кабінету Міністрів нададуть деталізацію з поясненнями. Ми розуміємо підвищену увагу до цього процесу, але це — єдиний правильний шлях. Це — невід’ємна складова подолання корупції у владі”, — написав він.
Прем’єр додав, що “наша принципова позиція — в Уряді не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз та зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі”.
“Міністри — державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи. Саме тому ми впроваджуємо ключові показники ефективності, за якими будуть оцінюватись результати роботи чиновників з відповідними висновками. Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання — тільки так влада буде працювати ефективно”, — резюмував він.
Напередодні Голова ВРУ Дмитро Разумков запропонував, щоб у п’ятницю, 17 січня, на годині запитань до уряду, міністри прозвітували про свої премії.
Як повідомлялося в УНН раніше, з вересня по листопад 2019 року Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет отримав понад 90 тисяч гривень заробітної платні.
Також “Слуги народу” просять викликати на “килим” представників Кабміну і ДП через зарплати.