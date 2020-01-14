Премьер о высоких зарплатах в правительстве: это неотъемлемая составляющая преодоления коррупции

“Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в Правительстве”, — сообщил премьер.

По словам Гончарука, это правительство является первым, “министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране — на зарплату от налогоплательщиков”. Он также отметил, что данные по зарплатам, которые получают министры, абсолютно открытые.

“Сейчас мы видим много манипуляций по зарплатам работников правительства. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета Министров предоставят детализацию с пояснениями. Мы понимаем повышенное внимание к этому процессу, но это — единственный правильный путь. Это — неотъемлемая составляющая преодоления коррупции во власти”, — написал он.

Премьер добавил, что “наша принципиальная позиция — у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти”.

“Министры — государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы. Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами. Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления — только так власть будет работать эффективно”, — резюмировал он.

Накануне Председатель ВРУ Дмитрий Разумков предложил, чтобы в пятницу, 17 января, во время вопросов к правительству, министры отчитались о своих премии.

Как сообщалось в УНН ранее, с сентября по ноябрь 2019 года Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет получил более 90 тысяч гривен заработной платы.

Также “Слуги народа” просят вызвать на “ковер” представителей Кабмина и ГП через зарплаты.