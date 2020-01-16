У "Слузі народу" назвали фейком інформацію про великі зарплати міністрів та їх підвищення для нардепів

"Там немає ніякої зради, я особисто приймав участь в декількох співбесідах, коли тільки наймали міністрів, всім їм обіцяли зарплату ринкову від 2 до 5 тисяч доларів. Отака зарплата є, більшої немає ні в кого. Ці виплати у кінці року… у них є оклад 14 тисяч гривень і вони чотири місяці отримували оклад, а потім преміями добили… десь 3 тисячі доларів", - зазначив він.

Арахамія акцентував увагу на тому, що кожного місяця буде оприлюднюватися інформація про зарплати у міністерствах.

"Були два фейки разом: була інформація про шалені зарплати міністрів і про підвищення зарплат депутатів. Щоб це унеможливити… пан Дубілет (Дмитро Дубілет - міністр Кабінету міністрів України - ред.) обіцяв в онлайні вивішувати зарплати кожного місяця. Прем'єр-міністр зазначає, що на сайті є показники ефективності кожного міністерства. Ми домовилися, що вони зроблять все можливе для того, щоб зараз прив’язати всі премії до самих показників роботи міністерств…", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував підвищенну увагу до заробітних плат високопосадовців Кабміну, назвавши підвищення зарплат "способом подалання корупції".

Також в уряді зазначали, що зарплати українських міністрів видаються дуже високими, тому що це дохід, який їм мав бути виплачений за 3-4 місяці роботи.