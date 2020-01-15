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В уряді пояснили надвисокі зарплати міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Зарплати українських міністрів видаються дуже високими, тому що це дохід, який їм мав бути виплачений за 3-4 місяці роботи. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Деякі міністри – там були досить приголомшливі суми; але деякі міністри отримали цей дохід за результатами кількох місяців роботи. Тобто якщо взяти, наприклад, пані Соколовську, або Коляду, або Пристайка, або деяких інших міністрів, конкретні суми ми ще опублікуємо, можна побачити, що той дохід, який їм мав бути виплачений за 3-4 місяці їхньої роботи в Кабміні, було виплачено у грудні. Тому такий досить великий дохід у них вийшов у грудні, і, якщо дивитись на нього – що це місячний дохід, то звісно це досить велика сума", - сказав міністр.

Він зауважив, що, якщо дивитись на середню суму, вона все рівно досить висока для України, але "не така приголомшлива сума", і цим міністрам "ще далеко-далеко до зарплат деяких інших державних установ або державних підприємств, які є в нашій країні".

"Наприклад, середній доход, який отримує прем’єр-міністр на руки – складає 61 тисячу по результатах цих чотирьох місяців. Якщо подивитись на пана Бородянського, міністра культури, у нього в грудні був дохід 91 тисяча, але, знов таки, якщо подивитись за 4 місяці, середня сума у нього вийшла 37,8 тис. Важливо на це зважати, бо коли дивишся на ці суми в ізоляції за результатами грудня, сума здається набагато більшою ніж була насправді. Якщо говорити про мене, особисто я відмовився від надбавок та премій", - додав Дубілет.

Нагадаємо, раніше сьогодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував підвищенну увагу до заробітних плат високопосадовців Кабміну, назвавши підвищення зарплат способом подалання корупції.

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