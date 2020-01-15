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В правительстве объяснили сверхвысокие зарплаты министров

В правительстве объяснили сверхвысокие зарплаты министров

Киев  •  УНН

 • 18103 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Зарплаты украинских министров выглядят очень высокими, потому что это доход, который им должен был быть выплачен за 3-4 месяца работы. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Некоторые министры - там были довольно потрясающие суммы; но некоторые министры получили этот доход по результатам нескольких месяцев работы. То есть если взять, например, госпожу Соколовскаю, или Коляду, или Пристайко, или других министров, конкретные суммы мы еще опубликуем, можно увидеть, что тот доход, который им должен был быть выплачен за 3-4 месяца их работы в Кабмине, было выплачено в декабре. Поэтому такой довольно большой доход у них вышел в декабре, и, если смотреть на него - это месячный доход, то конечно это достаточно большая сумма", - сказал министр.

Он отметил, что, если смотреть на среднюю сумму, она все равно достаточно высока для Украины, но "не такая потрясающая сумма", и этим министрам "еще далеко-далеко к зарплатам других государственных учреждений или государственных предприятий, которые есть в нашей стране".

"Например, средний доход, который получает премьер-министр на руки - составляет 61 тысяча по результатам этих четырех месяцев. Если посмотреть на господина Бородянского, министра культуры, у него в декабре был доход 91 тысяча, но, опять же, если посмотреть за 4 месяца, средняя сумма у него вышла 37,8 тыс. Важно это учитывать, потому что когда смотришь на эти суммы в изоляции по результатам декабря, сумма кажется намного больше, чем была на самом деле. Если говорить обо мне, лично я отказался от надбавок и премий", - добавил Дубилет.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал повышение внимания к заработным платам чиновников Кабмина, назвав повышение зарплат способом преодоления коррупции.

Украинские Национальные Новости

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