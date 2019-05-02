В Скандинавии из-за забастовки пилотов отменили более 700 рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Скандинавская авиакомпания Scandinavian Airlines дополнительно отменила 709 рейсов в связи с забастовкой. Об этом сообщает The Local, передает УНН.
Отмечается, что длившиеся несколько недель переговоры по поводу урегулирования трудового спора между руководством SAS и ее пилотами ранее потерпели неудачу. В результате последние в пятницу объявили о начале забастовки, что привело к отмене многих рейсов.
Авиакомпания сегодня дополнительно отменила 709 рейсов, что затронуло 54 000 пассажиров. Отмена 3 306 рейсов с начала забастовки затронула более 326 тыс. пассажиров.
Напомним, датские, норвежские и шведские летчики требуют повышения зарплаты на 13% и изменения рабочего графика. Отменены сотни рейсов, около 70% от их общего количества.