У Скандинавії через страйк пілотів відмінили понад 700 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Скандинавська авіакомпанія Scandinavian Airlines додатково скасувала 709 рейсів у зв'язку зі страйком. Про це повідомляє The Local, передає УНН.
Зазначається, що тривали кілька тижнів переговори з приводу врегулювання трудового спору між керівництвом SAS і її пілотами раніше зазнали невдачі. В результаті останні в п'ятницю оголосили про початок страйку, що призвело до скасування багатьох рейсів.
Авіакомпанія сьогодні додатково скасувала 709 рейсів, що торкнулося 54 000 пасажирів. Скасування 3 306 рейсів з початку страйку торкнулася понад 326 тис. пасажирів.
Нагадаємо, датські, норвезькі й шведські льотчики вимагають підвищення зарплати на 13% і зміни робочого графіка. Скасовано сотні рейсів, близько 70% від їх загальної кількості.