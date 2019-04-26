Скандинавские пилоты бастуют

Датские, норвежские и шведские летчики требуют повышения зарплаты на 13% и изменения рабочего графика. Отменены сотни рейсов, около 70% от их общего количества.



К началу акции пассажирам предлагалось перенести дату вылета. Теперь последствия забастовки могут ощутить на себе примерно 170 тыс. человек.



Профсоюз, в который входят 1,5 тысячи пилотов, рассчитывает на успешное завершение переговоров с работодателем "в ближайшее время".



Напомним, что в настоящее время в Польше бастует более 74% школ. Учителя требуют немедленного повышения зарплат.