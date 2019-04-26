Скандинавські пілоти страйкують
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Пілоти компанії "Скандинавські авіалінії" страйкують. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Euronews.
Данські, норвезькі й шведські льотчики вимагають підвищення зарплати на 13% і зміни робочого графіка. Скасовано сотні рейсів, близько 70% від їх загальної кількості.
До початку акції пасажирам пропонувалося перенести дату вильоту. Тепер наслідки страйку можуть відчути на собі приблизно 170 тис. чоловік.
Профспілка, в який входять 1,5 тисячі пілотів, розраховує на успішне завершення переговорів з роботодавцем "найближчим часом".
Нагадаємо, що в цей час у Польщі страйкує понад 74% шкіл. Вчителі вимагають негайного підняття зарплат.