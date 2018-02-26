В СИЗО Днепра повесилась женщина, которая в театре напала с молотком на бойца АТО

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63368 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77612 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80303 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107424 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100396 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104559 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111538 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117086 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122796 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134315 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В СИЗО Днепра повесилась женщина, которая в театре напала с молотком на бойца АТО

В СИЗО Днепра повесилась женщина, которая в театре напала с молотком на бойца АТО

Киев  •  УНН

 • 20505 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В следственном изоляторе Днепра повесилась женщина, которая в театре с молотком напал на бойца АТО. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.

"Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну, ту даму, которая на бойца АТО бросилась в театре с молотком?... Сегодня в 8.32 повесилась в Днепровском СИЗО. На простыни", - написал Филатов.

Как сообщал УНН, в октябре 2016 года на театре оперы и балета Днепра перед спектаклем женщина увидела в холле театра мужчину в военной форме и начала его оскорблять, кричать пророссийские лозунги. В антракте спектакля конфликт обострился, и в ходе ссоры женщина достала из личной сумки молоток и ударила военного по голове.

Женщина была объявлена в розыск и 16 июня 2017 задержана ей было объявлено о подозрении в совершении преступления.

Украинские Национальные Новости

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