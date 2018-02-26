В СИЗО Днепра повесилась женщина, которая в театре напала с молотком на бойца АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В следственном изоляторе Днепра повесилась женщина, которая в театре с молотком напал на бойца АТО. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.
"Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну, ту даму, которая на бойца АТО бросилась в театре с молотком?... Сегодня в 8.32 повесилась в Днепровском СИЗО. На простыни", - написал Филатов.
Как сообщал УНН, в октябре 2016 года на театре оперы и балета Днепра перед спектаклем женщина увидела в холле театра мужчину в военной форме и начала его оскорблять, кричать пророссийские лозунги. В антракте спектакля конфликт обострился, и в ходе ссоры женщина достала из личной сумки молоток и ударила военного по голове.
Женщина была объявлена в розыск и 16 июня 2017 задержана ей было объявлено о подозрении в совершении преступления.