У СІЗО Дніпра повісилася жінка, яка у театрі напала з молотком на бійця АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У слідчому ізоляторі Дніпра повісилася жінка, яка у театрі з молотком напала на бійця АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.
“Пам'ятаєте відому сеператистку Меньшикову? Ну, ту пані, яка на бійца АТО кинулася у театрі з молотком?... Сьогодні о 8.32 повісилася у Дніпровському СІЗО. На простині”, - написав Філатов.
Як повідомляв УНН, у жовтні 2016 року у театрі опери та балету Дніпра перед виставою жінка побачила у холі театру чоловіка у військовій формі і почала його ображати, кричати проросійські лозунги. В антракті вистави конфлікт загострився, і в ході сварки жінка дістала з особистої сумки молоток та вдарила військового по голові.
Жінку було оголошено у розшук і 16 червня 2017 року затримано та оголошено про підозру у скоєнні злочину.