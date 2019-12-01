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В Сингапуре впервые позволили применить препарат с марихуаной

В Сингапуре впервые позволили применить препарат с марихуаной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Власти Сингапура впервые разрешили применение препарата, созданного на основе марихуаны, сообщает газета Straits Times. Его будут использовать для лечения эпилепсии у несовершеннолетней девушки, передает УНН.

По информации издания, разрешения для ввоза в страну препарата с содержанием марихуаны попросил врач девушки, поскольку обычные лекарства не дают необходимого результата. В Министерстве внутренних дел газете сообщили, что пациентка страдает от рефрактерной формы эпилепсии.

По мнению президента местной Ассоциации лечения эпилепсии Дэррика Чэна, речь идет о препарате “Эпидиолекс”, в котором содержится высокоочищенная марихуана. Лекарство предназначено для лечения тяжелых форм детской эпилепсии.

При этом министр-координатор по вопросам социального и экономического развития Тарман Шанмугаратнам отметил, что никогда не разрешит свободный оборот марихуаны.

В Сингапуре правительство проводит жесткую политику по борьбе с наркотиками. Их хранение даже в небольших количествах карается смертной казнью.

Использование марихуаны в медицинских целях сейчас разрешено во многих странах Европы и Америки, в том числе в США, Великобритании, Португалии, Аргентине, Чили, Колумбии и Мексике. В декабре 2018 года применение марихуаны в качестве лекарства легализовали в Таиланде.

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