У Сінгапурі вперше дозволили застосувати препарат з марихуаною
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Влада Сінгапуру вперше дозволила застосування препарату, створеного на основі марихуани, повідомляє газета Straits Times. Його використовуватимуть для лікування епілепсії у неповнолітньої дівчини, передає УНН.
За інформацією видання, дозволу для ввезення в країну препарату з вмістом марихуани попросив лікар дівчини, оскільки звичайні ліки не дають необхідного результату. У Міністерстві внутрішніх справ газеті повідомили, що пацієнтка страждає від рефрактерної форми епілепсії.
На думку президента місцевої Асоціації лікування епілепсії Дерріка Чена, мова йде про препарат “Епідіолекс”, в якому міститься високоочищена марихуана. Ліки призначені для лікування важких форм дитячої епілепсії.
При цьому міністр-координатор з питань соціального і економічного розвитку Тарман Шанмугаратнам зазначив, що ніколи не дозволить вільний обіг марихуани.
У Сінгапурі уряд проводить жорстку політику по боротьбі з наркотиками. Їх зберігання навіть в невеликих кількостях карається смертною карою.
Використання марихуани в медичних цілях зараз дозволено у багатьох країнах Європи та Америки, в тому числі в США, Великій Британії, Португалії, Аргентині, Чилі, Колумбії і Мексиці. У грудні 2018 року застосування марихуани в якості ліків легалізували в Таїланді.