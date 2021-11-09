В Сингапуре непривитых от COVID-19 пациентов не будут лечить бесплатно

Детали

“С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не вакцинировались по собственному желанию”, — говорится в сообщении.

В то же время пребывание в больницах людей с противопоказаниями к вакцинации, а также детей до 12 лет, государство оплачивать будет.

Также в министерстве отметили, что до 31 декабря не будут взимать плату с вакцинированных только одной дозой. С 1 января 2022 года лечение пациентов с коронавирусом, которые имеют прививки и которые недавно не путешествовали, будет происходить за счет государства.

Как отмечают, в Сингапуре большое количество невакцинированных людей нуждается в интенсивной стационарной помощи. Они непропорционально сильно увеличивают нагрузку на ресурсы здравоохранения.

Напомним

С 13 октября невакцинированным жителям Сингапура запрещено посещать кафе и торговые центры.

9 ноября Совет ЕС принял решение исключить Сингапур из списка COVID-безопасных стран.